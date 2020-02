MN - Cucchi su Pioli: "E' arrivato in un momento difficile ed ha dimostrato esperienza e intelligenza"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Riccardo Cucchi, ex celebre radiocronista sportivo, ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: “Tutti gli allenatori hanno l’obbligo di porsi sub iudice sulla loro panchina. Il tecnico è una sorta di parafulmine su cui pesano i successi ma sopratutto gli insuccessi, è l’uomo che paga e che viene applaudito se vince ed esonerato se perde. Credo che fino ad ora il compito di Pioli sia stato arduo anche perchè dobbiamo ricordare in che condizioni ha preso in corsa il Milan quando è arrivato a Milano e il lavoro fatto sin qui, quindi, è notevole e sotto gli occhi di tutti. Il successo del Milan ieri sul Torino lancia i rossoneri addirittura verso una possibile qualificazione europea e sinceramente non so quanti ci avrebbero scommesso fino a qualche mese fa. Pioli, quindi, ha dimostrato se non altro esperienza, intelligenza, moderazione e la lungimiranza di trovare con gli uomini che aveva una quadratura che oggi è ravvisabile in campo."