MN - Cucchi su Pobega: "I giocatori rendono in funzione delle squadre nelle quali vengono inseriti"

Il giornalista Riccardo Cucchi, storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'intervista INTEGRALE) ai microfoni di MilanNews.it su Pobega: "I giocatori rendono in funzione delle squadre nelle quali vengono inseriti e degli allenatori che li hanno a disposizione. Juric sta dando identità di gioco al Torino e Pobega in granata sta facendo un percorso straordinario; si sta trovando molto bene nel progetto Torino, sta mettendo in evidenza le sue qualità anche per merito di Juric. Non è detto, però, che chi rende bene in una squadra, renda automaticamente bene anche in un'altra; pensiamo per esempio al caso Arthur: come mai non è mai riuscito ad esprimersi ai livelli di Barcellona e Brasile? Ci sono tante condizioni per le quali un giocatore riesca ad esprimersi. Poi Pobega ha qualità, il Milan ci penserà a condizione che in rossonero possa sfruttare le sue qualità".