MN - Cucchi sul derby: "Vincerlo in quel modo dimostra che il Milan crede in sé stesso"

Riccardo Cucchi, noto giornalista e storico radiocronista, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it sulla lotta Scudetto: “Credo che a febbraio non ci siano partite che possano essere giudicate fondamentali per la lotta Scudetto. Il campionato finisce a maggio, quindi tante cose possono succedere da qui alla fine. Quello che è importante è che vincere un derby in quel modo, dopo aver subito per un tempo una superiorità tecnica dell’Inter, dimostra che il Milan crede in sé stesso e ha temperamento. Non è da tutti trovarsi davanti un avversario che sta giocando meglio e avere la voglia di giocarsela fino alla fine e provarle tutte. Credo che questo sia un elemento molto importante se si vuole diventare una grande squadra”.