MN - Cucchi sullo Scudetto: "Inter favorita, ma non do per battute Milan e Napoli"

Il giornalista Riccardo Cucchi, storico radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto', si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per l'intervista INTEGRALE) ai microfoni di MilanNews.it sul campionato di Serie A: "Positivamente sul piano del gioco. Ci sono molte formazioni che hanno espresso un buon calcio e non solo quello di vertice; è anche molto equilibrato, sia per la lotta Scudetto che per le qualificazioni europee. Fin dall'inizio della stagione reputavo l'Inter Campione d'Italia quella che avesse maggiori possibilità per riconquinstare il titolo. Poi, ad oggi, è difficile pronosticare la squadra che porterà a casa il Tricolore. Io credo che l'Inter abbia messo la freccia: ha un organico di grande valore, Inzaghi ha trasmesso un'identità di gioco diversa rispetto al passato, ma non do per sconfitte e battute Milan e Napoli, che avevano approcciato la stagione in maniera più positiva. L'Inter ha approfittato della situazione infortuni che hanno caratterizzato Milan e Napoli".