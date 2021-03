MN - D.Novo (Diario Record): "La conversazione con Maldini è stata decisiva per convincere Dalot"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista portoghese David Novo ha parlato di Dalot.

Queste le sue parole: "Non ho dubbi. Diogo Dalot era richiesto da tanti club, inclusi quelli italiani. Alla fine ha scelto il Manchester United, ma da quello che so diverse tra le principali squadre europee, italiane, spagnole e tedesche, volevano prenderlo. Non ha giocato tanto quanto avrebbe voluto in Inghilterra, ha avuto qualche infortunio, ma ha dimostrato al Milan di avere abilità, oltre al vantaggio di poter essere schierato sia a destra sia a sinistra, anche se la sua posizione naturale è a destra. Credo che 20 milioni di euro siano un prezzo accessibile per un ragazzo giovane che ha solo 21 anni e che può diventare uno dei migliori giocatori del ruolo in Europa. Lo United, uno dei più importanti club europei, lo ha inserito nella categoria più alta di scouting quando l'ha osservato, il che dice molto sulla fiducia nei suoi confronti. In un'intervista al giornale dove lavoro, Dalot ha dichiarato che la conversazione con Paolo Maldini è stata decisiva nella sua scelta di trasferirsi al Milan. Se una leggenda come Paolo Maldini, che ha una profonda conoscenza del ruolo di terzino, parla direttamente con un giocatore e lo convince a firmare, è perché sa che è forte. Questo dice tutto. Dalot ha una qualità tecnica fantastica, il gol a Verona ne è la dimostrazione. Il movimento del corpo che ha effettuato per eludere la marcatura dell'avversario e la finalizzazione sono un esempio di intelligenza e di abilità nel tiro che non tutti i difensori dispongono. Dalot fa la differenza a livello offensivo, oltre a soddisfare i compiti difensivi".