MN - D.Novo (Diario Record): "Leao è un attaccante con un potenziale tremendo. Penso che il Milan abbia fatto un acquisto eccellente".

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista portoghese David Novo ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "Non credo dipenda specificatamente dal ruolo che ha in campo. Ho controllato le sue partite e quest'anno ha segnato solo quando ha giocato da centravanti. Contro lo Spezia ha iniziato come ala, ma poi ha segnato due reti da prima punta. Forse dipende da altri fattori, la cosa da evidenziare è che Leao ha segnato sei gol in trenta partite, mentre la scorsa stagione ne ha realizzati sei in trentatré. Perciò il suo apporto è stato più o meno lo stesso. In ogni caso è un attaccante con un potenziale tremendo e penso che il Milan abbia fatto un acquisto eccellente".