MN - D.Novo (Diario Record): "Tutti quelli che l hanno lavorato con Leao mi hanno confessato che raggiungerà il top".

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista portoghese David Novo ha parlato di Leao. Queste le sue parole: "Rafael Leao è considerato uno dei grandi talenti del calcio portoghese. Per fortuna ne abbiamo diversi e in diverse posizioni. Su di lui le opinioni negative arrivano principalmente dai tifosi dello Sporting, non dipendono dalle prestazioni sportive ma dai problemi legati al suo addio al club, problemi legali. Sul campo ha dimostrato di essere un giocatore in grado di far parte del futuro del calcio portoghese, e farlo con successo. Credo possa arrivare presto l'opportunità della nazionale maggiore, anche se la competizione è molto forte. Tutti quelli che lo conoscono e hanno lavorato con lui mi hanno confessato che Leao raggiungerà il top e io sono d'accordo".