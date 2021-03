MN - De Grandis: "Per ora la stagione del Milan è da 8"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato così della stagione del Milan fino ad oggi:

Che voto dai alla stagione del Milan fino a questo momento?

“Da 1 a 10 per ora 8. Questa per il Milan è una stagione al di sopra delle aspettative. L’obiettivo massimo doveva essere l’ingresso in Champions League, che in questo momento è abbastanza saldo. La prospettiva scudetto è stata un sogno e comunque dal punto di vista del gioco, la squadra ci ha fatto divertire con i tre trequartisti e con l’esaltazione di alcune individualità come per esempio quella di Franck Kessie”.