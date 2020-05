MN - Eranio: "Capello non guardava in faccia nessuno, pensava solo al bene della squadra"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato del rapporto con Fabio Capello. Questa la domanda e la risposta:

Com’era il rapporto con Fabio Capello?

"Molto schietto, è una persona di spessore. Aveva avuto l’opportunità di allenare le giovanili del Milan, quindi conosceva tutti gli aspetti e le cose importanti che deve sapere un allenatore. Capello ha grande personalità ed è un grande conoscitore di calcio. Non guardava in faccia nessuno, pensava solo al bene della squadra. Gli allenamenti erano basati sul “cerco di fare meglio del mio compagno per essere scelto la domenica”. Questa era la forza del mister, riuscire a creare delle sane competizioni interne per poter sempre avere il gruppo al massimo della fame. Aveva l’opportunità, su 30-35 giocatori, di scegliere quelli che stavano meglio".