MN - Eranio: "Devo molto a Sacchi. Non ho mai avuto screzi con lui"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Stefano Eranio, ex centrocampista rossonero, ha parlato di Arrigo Sacchi. Questa la domanda e la risposta:

Qualcuno ha parlato di screzi con Arrigo Sacchi. Conferma?

"No. Anzi, secondo me ero un suo uomo, una pedina importante nel suo modo di intendere il gioco del calcio. Solo in una circostanza ci fu un piccolo screzio, durante un allenamento: lui chiedeva di pressare in una determinata situazione e io pensavo non fosse il momento giusto. Ma non ho mai avuto problemi con Sacchi. È una persona a cui devo molto. E penso sia una cosa reciproca, perché nelle qualificazioni al Mondiale ’94, quando mi diede fiducia, segnai tre gol importanti ai fini della qualificazione. Quando mi feci male fu molto addolorato anche umanamente. Persi la finale di Coppa dei Campioni e il Mondiale in pochi mesi, fu un colpo basso per me".