MN - Eranio: "Tonali è un grande giocatore, il Milan ha fatto bene ad investire su di lui"

Stefano Eranio, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha parlato così di Sandro Tonali: “Secondo me è un grande giocatore. Il Milan ha fatto bene ad investire su di lui. Tonali dopo pochi anni di professionismo è stato catapultato da Brescia al Milan. Il salto è grande, però la piazza è giusta, il posto è giusto. Partita dopo partita sta crescendo e sta dimostrando di avere delle capacità. Deve migliorare, però è vero che si migliora giocando. Non è semplice giocare con continuità con questi Bennacer e Kessie, ma con l’algerino fuori può avere la possibilità di partire titolare. Tonali è un diesel, deve giocare con continuità per trovare il passo giusto. Ci sono dei giocatori fisicamente più leggeri a cui bastano pochi minuti per entrare in forma, altri hanno bisogno di giocare e prendere confidenza con i compagni. Lui è partito un pochettino in ritardo rispetto a tanti giocatori che si conoscevano già. Però rimane un grande giocatore e un grande acquisto”.