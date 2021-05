MN - Fosseux: "Maignan è un giocatore completo. Parla tanto e partecipa attivamente al gioco"

Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord' e giornalista vicino alla quotidianità del Lille, è stato contattato da MilanNews.it per parlare di Mike Maignan, portiere francese prossimo a diventare il nuovo numero uno rossonero. Queste le dichiarazioni di Fosseux in merito al gioco con i piedi dell'estremo difensore venticinquenne: "È un portiere molto moderno. Ogni anno migliora e cerca di lavorare sul suo gioco e nel 2019, ha vinto il trofeo di miglior portiere della Ligue 1. È molto bravo nelle prese alte e ha un ottima capacità nel gioco con i piedi. Quando era giovane voleva diventare un esterno ma il suo primo allenatore ha pensato che fosse meglio come portiere e così si è convinto delle sue capacità. In questa stagione ha realizzato salvataggi spettacolari e la squadra ha avuto 21 cleansheet in ligue 1. Questo denota la sua forza. È un giocatore completo. E' riuscito a progredire enormemente nella concentrazione sia in campo che fuori dal campo. La sua mentalità è quella di un gran lavoratore. Probabilmente deve acquisire ancora un po' di esperienza, sopratutto nelle Coppe europee. Con il Milan in Champions League potrà farlo. Il suo gioco con i piedi? Mike Maignan, in questo senso, è il profilo perfetto per il Milan. Parla tantissimo, dando un sacco di istruzioni e partecipa pienamente e attivamente al gioco. Ha una grandissima capacità nei lanci lunghi, che sono veloci e precisi. E' molto bravo anche con i lanci con le mani che spesso alimentano contropiedi".