MN - Gabbia: "Pioli mi ha detto di stare tranquillo, ora devo tenere i piedi per terra"

Matteo Gabbia è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it dalla mix zone di San Siro.

Sulla partita: "Sono molto contento per me e per la squadra, è stata una serata importantissima, dobbiamo cercare di continuare su questa falsa riga. Sono felice, da domani lavorerò come sempre al 100% e vediamo".

Su San Siro: "Ho sempre visto San Siro come un sogno e stasera si è realizzato, sono felicissimo, in allenamento mi preparo come se il mister dovesse chiamarmi. Ringrazio i compagni dell'anno scorso che mi hanno aiutato tantissimo nella mia crescita e anche quelli di quest'anno oltre a tutto lo staff".

Su cosa ha detto Pioli al momento del cambio: "Mi ha rispiegato gli ultimi concetti tattici che aveva dato ai difensori, mi ha detto di stare tranquillo, il mister è sempre molto buono con me, mi aiuta tanto e lo ringrazio".

Sull'esperienza nel settore giovanile: "Tutto quello che ho fatto nel settore giovanile mi ha aiutato, ci sono persone competenti, ringrazio tutti gli allenatori che ho avuto nel mio percorso al Milan. Bisogna stare calmi, è stata una partita, bisogna mantenere i piedi per terra, da domani allenarsi come se non fosse successo nulla e pensare a sabato, è la cosa più importante".