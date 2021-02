MN - Galderisi e l'investitura per Leao: "La sua presenza è determinante"

Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di MilanNews.it (qui l'intervista completa), l'ex calciatore rossonero, che ha militato tra le fila del diavolo per due stagioni (1986-1987 e 1989, in una stagione che non si concluse con la maglietta del Milan sulle spalle, in quanto venne ceduto al Padova), ha espresso il suo pensiero riguardo la costante crescita di Rafael Leao: il talentuoso attaccante portoghese classe 1999, infatti, sta dimostrando anche una certa duttilità tattica nello scacchiere rossonero, tavolta anche da "falso 10" a supporto di Ibrahimovic, come successo a Bologna. Ecco, nel dettaglio, le dichiarazioni di Galderisi: “Mi è sempre piaciuto. L’anno scorso forse è stato più incostante, quest’anno ha dimostrato nei momenti di difficoltà del Milan che la sua presenza è stata determinante. Questo aiuta a farlo crescere, a convincersi che può essere importante. Mi piace moltissimo”.