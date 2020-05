MN - Gallinari: "La squadra è lo specchio della società, questi continui cambi non sono stati salutari"

Danilo Gallinari, noto atleta NBA che milita nei Oklahoma City Thunder e tifoso rossonero, intervistato da MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) ha parlato delle ultime vicissitudini societarie del Milan.

Dal punto di vista della situazione attuale rossonera, sei sempre stato molto attento alle vicende del Milan. Fai parte di un mondo, quello degli sport americani, dove le franchigie spesso hanno proprietà solide e durature. Questi continui passaggi di proprietà che hanno visto protagonista il Milan può aver influito sulla mancanza di risultati?

“Secondo me sì. Tra l’altro ho letto le ultime vicende riguardanti Paolo Maldini e non mi hanno fatto piacere. Secondo la mia opinione sono cambi che non fanno bene alla società perché si fa fatica a trovare una solidità. Molte volte capita che la squadra che scende in campo è lo specchio della società. Tra l’altro il Milan è stata una formazione abituata a una certa continuità a livello societario e questi continui cambi con obbiettivi diversi e non focalizzati sulla vittoria non sono stati salutari per la squadra.”