MN - Ganz: "Abbiamo dato un segnale al campionato. Vittoria sofferta ma meritata. Giacinti? I gol arriveranno"

Al termine della partita del Milan Femminile, risultato 1-0 per le padrone di casa sul Sassuolo, ha parlato l'allenatore della squadra rossonera, Maurizio Ganz e MilanNews ha raccolto le sue dichiarazioni.



Tre punti importantissimi per la classificai e un gol di Sandra Žigić che è entrata a metà primo tempo. Un racconto della partita?



"Sapevamo di incontrare una formazione in salute che ha perso tante partite immeritatamente, come contro la Roma e la Fiorentina. Sta crescendo, sono una squadra con dei valori tecnici e tattici, Piovani fa giocare bene la squadra Abbiamo lottato, abbiamo combattuto, abbiamo sprecato un po' troppo forse, ma la vittoria è stata meritata"



I tre punti possono essere importanti



"Noi dobbiamo guardare partita dopo partita. Sono contento della vittoria di oggi perché ci permette di stare a guardare cosa accadrà anche domani. Il campionato è lungo ma noi stiamo dando il segnale che ci siamo. Otteniamo vittorie anche sofferte ma con grande qualità e combattività, con oggi il campo pesante abbiamo fatto delle buone trame di gioco. Magari dobbiamo migliorare nell'ultimo passaggio e nello smarcamento, dove sprechiamo tante azioni"



Oggi Kulis ha fatto il suo esordio, come l'ha vista?



"Era raggiante quando le ho detto di scaldarsi, ancora di più quando l'ho messa dentro. Sono contento, ho detto che sarà il nostro acquisto di Dicembre e sono contento di averla messa in campo. Sono contendo per Sandra (Žigić) e il suo gol importante. Questo intendo per gruppo, sacrificarsi per l'obbiettivo comune. Oggi non ho nemmeno pure più voce e sono bagnato, ma abbiamo ottenuto i tre punti"



Il ruolo di Heroum?



"Nora ha giocato fino all'ultima partita come mezz'ala, oggi l'ho messa in avanti ed ho messo Carissimi in mezzo al campo che ha fatto una partita strepitosa. Forse oggi non ha trovato la condizione ideale per esprimersi al massimo, ma è stato un cambio dovuto ma le ho detto di stare tranquilla. L'ho vista in difficoltà, ma tutte sono disponibili e tutte possono giocare, lei ha comunque fatto delle grandissime partite."



Abbiamo visto entrare Lidija Kuliš come mezz'ala, qual è il suo ruolo?



"Quando ad Elisabeth abbiamo detto di questa giocatrice, lei ha detto che ha giocato centrale difensivo, lei ieri mi ha detto che ha giocato molto come quinta in un 532, può giocare mezz'ala, esterna. Deve recuperare fisicamente, trovare minutaggio e penso ci darà tante soddisfazioni"



Soddisfatto della prestazione?



"Si, abbiamo sofferto pochissimo. Dobbiamo essere più consapevoli di sfruttare le nostre occasioni. Non possiamo creare sempre 5-6 occasioni e segnare poi sempre un gol. Dobbiamo chiudere le partite sennò vai in difficoltà fino alla fine"



Giacinti ancora a secco, che periodo sta attraversando?



"Si, ma ho parlato con lei. E' un buon periodo, le ho detto di lavorare per la squadra. I gol arriveranno, ora bisogna arrivare in alto. Farà dei gol pesanti, ne sono consapevole. Non ho nessun problema. Da attaccante l'ho detto. So che è un momento difficile per te, ma tu lavora e i gol arriveranno"