MN - Garlando su Ibra e i compagni: "Era il grande egoista, ora ispira gli altri"

Luigi Garlando, giornalista de La Gazzetta dello Sport e co-autore di 'Adrenalina', il libro di Zlatan Ibrahimovic, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) sul rapporto con i compagni: "Mi ha colpito il pudore o la preoccupazione del non andare a cena con i compagni per farli stare tranquilli, per non metter loro troppa apprensione. Ha grande rispetto per i compagni, come se fosse veramente una famiglia. Nella sua carriera lui è stato, anche in senso buono, il grande egoista, mentre ora sente il bisogno di ispirare gli altri, di far crescere i giovani; e, per questo, ha la paura di disturbarli nonostante sicuramente i compagni avrebbero molto piacere ad averlo fra loro".