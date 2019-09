MN - Gazidis: "Nessuno scontro con la politica. Questo progetto è un passo indispensabile"

Queste altre parole di Ivan Gazidis in conferenza stampa: "Devo dire che non ci sono scontri con la politica, ma dibattiti costruttivi. Riteniamo di aver presentato dei progetti entusiasmanti sia per i Club sia per il comune di Milano. Vorrei parlare dello sviluppo del calcio: ho iniziato con la MLS nel 1996, lanciandola e siamo partiti con stadi iconici che non riempivamo mai. Abbiamo fatto partire un programma di costruzione di stadi solo per il calcio. Oggi ci sono 20 stadi nuovi che sono posti bellissimi dove vedere le partite. Da 25-30 mila posti. Questo ha creato le fondamenta del loro movimento. A metà degli anni ‘80, nel calcio inglese, c’erano problemi di ogni genere. E aveva toccato il fondo. Da lì è partita la costruzione dei nuovi stadi portando la Premier League ad essere al top. San siro merita il nostro rispetto, ma dobbiamo creare un futuro dove le future generazioni di tifosi possano trovare nuovo entusiasmo. Dobbiamo dare qualcosa di valore alle nuove generazioni. Prendo molto seriamente questa responsabilità. Non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo giocare in uno stadio moderno che rappresenti la nuova generazione dei tifosi di Milan e Inter che dovranno tornare ai vertici del calcio. È un passo indispensabile. Ritengo che il mondo guarderà a questo stadio come una luce guida".