MN - Giacinti: "Fiera ed orgogliosa di essere il capitano del Milan. Vogliamo andare in Champions"

Durante la presentazione della rosa della Prima Squadra Femminile AC Milan per la stagione 2019/20, Valentina Giacinti, attaccante rossonera, ha parlato così dal palco: "Sono fiera ed orgogliosa di essere il capitano del Milan. Ho grandi responsabilità. Abbiamo un grande mister e ho compagne forti. Gli obiettivi sono quelli di far meglio. Vogliamo andare in Champions. Io proverò a confermare i numeri dello scorso anno, ma ci sarà bisogno dell’aiuto delle mie compagne per fare gli stessi gol".