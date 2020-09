MN - Giavær sulla carriera di Hauge: "Il Mondiale Under 20 con Haaland lo ha aiutato molto"

Intervistato da Milannews.it, Jonas Giavær, giornalista norvegese, ha parlato così della carriera di Jens Petter Hauge: "Il suo cammino è stato veramente strano. Due anni fa è stato mandato in prestito all’Aalesund, in seconda divisione, e giocava a malapena. Quando Hakon Evjen e Amor Layouny hanno lasciato il club prima di questa stagione, Hauge ha avuto la sua chance. Io penso che l’abbia aiutato molto aver giocato il mondiale Under 20 insieme a ragazzi come Haaland. Io penso che l’abbia aiutato nel motivarlo e infatti l’abbiamo visto in questa stagione".