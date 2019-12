MN - Giunta: "Ibra riccenderebbe la piazza rossonera"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Mario Giunta ha parlato dei possibili rischi nel caso dovesse arrivare Ibrahimovic al Milan.

"C'è il rischio, qual'ora dovesse arrivare Ibrahimovic, però a quel punto penso che su Leao si possano fare altri discorsi, come mandarlo in prestito a crescere in un'altra squadra. Zlatan Ibrahimovic è Zlatan Ibrahimovic, ha 39 anni e riaccenderebbe la piazza rossonera che meriterebbe di avere ancora un po di entusiasmo e secondo me è un giocatore che può dire la sua nel nostro campionato. Farebbe bene al Milan, poi saranno problemi di Pioli metterlo in campo. Quello che ho detto prima per Piatek vale anche per Ibrahimovic. Non si discute sul fatto che sia un fuoriclasse assoluto, ma deve essere anche nelle condizioni di fare bene. Non ci dobbiamo immaginare un Ibra che viene e vince la partite da solo, forse una volta poteva succedere"