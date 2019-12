MN - Giunta: "Theo è un treno su quella fascia, ha tecnica e forza fisica"

Intervistato a MilanNews.it, Mario Giunta ha lasciato varie dichiarazioni su Theo Hernandez, autore della rete decisiva col Parma. "Hernandez è il capocannoniere del Milan e questo da una parte è una conferma per Theo Hernandez, che il Milan ci ha visto bene ad investire tanto su di lui ed era un giocatore molto interessante di cui me ne parlavano tutti molto bene e lo sta confermando. È un treno su quella fascia, ha tecnica, ha forza fisica e obiettivamente a Parma ha fatto un gol da attaccante, perché si è ritrovato la palla lì e l'ha messa dentro. Sicuramente è la più grande sorpresa di questo inizio campionato del Milan. Il campanello d'allarme ovviamente è lì davanti: c'è un problemino che riguarda Leao, specialmente Piatek, che capisco stia passando un momento delicato da forse troppo tempo, però io non lo abbandonerei. A me piace molto, ed è un giocatore di carattere. Se è messo nelle condizioni di far bene, sicuramente anche lui farà bene. Purtroppo in questo momento non era messo nelle condizioni di far bene. Poi, se arriverà davanti qualcun altro vedremo che succederà"