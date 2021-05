MN - Ielpo: "Ibra o CR7? Scelgo Zlatan, fa più squadra"

L'ex rossonero Mario Ielpo, intervistato dalla redazione di MilanNews.it, ha espresso la sua preferenza fra due grandi campioni: Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo:

Chi preferirebbe avere in squadra con sé tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo? "In squadra con me vorrei Ibrahimovic, perché lui ti fa più squadra; non tanto nel gioco, ma nella mentalità. Sarà decisivo? Basta che ci sia lui in campo e il Milan ne giova, anche perché quando non c'è lui si gioca un altro tipo di calcio".