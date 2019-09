MN - Inter, Antonello: "Il progetto vincitore verrà scelto nelle prossime settimane. Sarà importante anche l'opinione dei tifosi"

Queste le parole in conferenza stampa di Alessandro Antonello, ad dell'Inter, su quando sarà scelto il progetto vincitore: “La scelta verrà fatta nelle prossime settimane. Oggi sono stati presentati i progetti. Ci sarà l’opportunità per tutti i cittadini di esprimere la loro opinione. Raccolto tutti gli elementi, Milan e Inter si siederanno per decidere chi avrà vinto. I criteri sono sia di estetica sia di funzionalità, sia delle opinioni che i tifosi ci faranno pervenire".