MN - Jacobelli: "Bisogna ricordare il punto di partenza del Milan, squadra giovane e di grande futuro"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha commentato così il percorso del Milan nell'ultimo anno e mezzo:

Giudicando complessivamente la stagione del Milan sin qui, quali sono stati secondo lei i punti di forza e i fattori di debolezza della rosa di Pioli?

“Intanto bisogna ricordare il punto di partenza che fu il 22 dicembre del 2019, quel 5-0 subito contro quell’Atalanta che affronterà proprio domenica. Da lì ci fu una svolta perché la squadra, passo dopo passo, si è rialzata a tal punto da fare un anno solare straordinario. La squadra di Pioli, che ha fatto un lavoro straordinario, è ricca di talento, giovane e di grande futuro. E’ una squadra che può aver accusato pause di rendimento ma è una formazione capace di credere in sé stessa, di essere prima in classifica per tante giornate e capace di divertire. Il giudizio sulla squadra, indipendentemente dal piazzamento finale, è molto positivo anche se l’ambiente si augura giustamente un approdo alla Champions League. Il calcio italiano, per fortuna, sta ritrovando il Milan ad alti livelli. E’ chiaro che poi sul mercato estivo il Milan debba trovare un attaccante in grado di andare in doppia cifra in assenza di Ibrahimovic che per fortuna non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. Purtroppo non parteciperà all’Europeo, una competizione a cui lui e la Svezia tenevano tanto ma fortunatamente non dovrà subire un lungo stop. Sul mercato, come detto prima, il Milan dovrà avere come primo obbiettivo quello di trovare un grande attaccante, specie se tornerà in Champions League".