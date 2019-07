MN - Jacobelli: "Dispiaciuto dall'addio di Gattuso, le condizioni di difficoltà in cui ha operato rendono più grande il lavoro che ha fatto"

In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Xavier Jacobelli si è soffermato anche su Gennaro Gattuso: "Mi è dispiaciuto tantissimo che Gattuso non sia più rimasto sulla panchina del Milan. Secondo me da quando si è insediato tra novembre e dicembre 2017 alla conclusione del campionato che ha visto il Milan qualificarsi sul campo per l’Europa League, Rino ha fatto un lavoro splendido, ricordando anche tutti gli ostacoli che ha dovuto superare e che l’organico messo a sua disposizione dal punto di vista tecnico non potesse competere con quello di Juventus, Napoli e Inter. Le condizioni di oggettiva difficoltà in cui Gattuso ha operato, secondo me conducono a sottolineare ancora di più il grande lavoro che ha fatto. Mi è parso di capire però che si sia trattato di una decisione alla quale le parti sono arrivate nobilitata dal gesto di Gattuso che nell’interesse superiore del Milan ha rinunciato al suo compenso chiedendo però che venissero saldati tutti gli ingaggi dello staff. Questo conferma la statura dell’uomo prima che del tecnico.