MN - Jacobelli: "Gattuso ha tanti meriti, sta affrontando questa avventura con un'umiltà incredibile"

Ai microfoni di Milannews.it, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, ha parlato così di Rino Gattuso: "Ha tanti meriti. E' un tecnico ancora giovanissimo, ma solo chi non lo ha seguito nelle sue precedenti esperienze in panchina poteva avere dei dubbi su di lui. Nonostante le difficoltà che ha avuto a Palermo, a Creta e al Pisa, Rino ha sempre lavorato con grande determinazione. In rossonero, ha portato qualcosa che non si trova sul mercato, cioè il senso di attaccamento alla squadra, che negli ultimi anni era stato perso al Milan. Gattuso ha vestito per tanti anni la maglia del Milan, ha vinto tutto e ora sta affrontando questa avventura da allenatore con un'umiltà incredibile. Si è sempre esposto in prima persona, soprattutto nei momenti difficili: ha vissuto il cambio di proprietà in estate e nei giorni del caso Higuain l'unico della società a prendere posizione è stato lui. Gattuso ha retto il peso di questa situazione. Il valore aggiunto del Milan è senza dubbio Gattuso e se questa stagione dovesse concludersi con la qualificazione alla prossima Champions il merito principale dovrebbe essere dato proprio a Rino".