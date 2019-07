MN - Jacobelli sulla questione stadio: "Significativo che Milan e Inter passino dalle parole ai fatti ma non immagino Milano senza San Siro"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato così del progetto per un nuovo stadio di Milan e Inter: "Agganciandosi alla stretta realtà, ovvero la presentazione del rapporto FIGC 2019 sulla stagione 2017/18, c’è un capitolo molto interessante ed esemplificativo. Questo attesta come solo il sette per cento degli stadi sia di proprietà dei club professionistici italiani. Questo certifica che è proprio resistente, anche a livello di possibilità di investimento sul mercato, una differenza tra le realtà del nostro paese e la concorrenza straniera. Ogni riferimento alle realtà inglesi, spagnola e tedesca non è puramente casuale, e anche a quella francese e portoghese. Il Portogallo nel 2004 sfruttò gli Europei per ammodernare e costruire nuovi e splendidi impianti. Il fatto che Milan e Inter passino dalle parole ai fatti e presentino questo progetto al comune di Milano è significativo. Anche perché, sappiamo bene quanto la tempistica sia molto lunga per passare poi dalla presentazione del progetto, alla sua approvazione e infine alla realizzazione. Mi auguro che tutto questo però non comporti l’abbattimento di San Siro”

Su San Siro: "È inevitabile che crei polemiche l’idea di abbattere San Siro. Non riesco ad immaginare senza San Siro Milano e il calcio italiano per tutto quello che San Siro rappresenta. Questo è il progetto, poi si confronteranno con il Comune di Milano e la posizione del sindaco Sala è risaputa, è drasticamente in opposizione all’ipotesi di demolire San Siro, perché nel 2026 ospiterà le Olimpiadi per cui Milano e Cortina si sono battute con tanto ardore. Si tratta di capire se esista un margine di compromesso che eviti l’abbattimento di San Siro. Dipenderà molto dalle osservazioni che farà Milano. Adesso, si è passato da “vogliamo fare lo stadio” a “ecco il progetto per lo stadio”. C’è quindi un progetto, una serie di considerazioni che il Comune di Milano farà”