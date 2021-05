MN - Jacobelli: "Vice Ibra? Belotti ha tenuto in piedi il Torino, Vlahovic è un grandissimo giocatore"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli, contattato dalla redazione di MilanNews.it, ha commentato i vari nomi accostati al Milan per il ruolo di vice ibra: “Ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta. Belotti, in questo ultimo periodo, ha accusato un calo di rendimento ma nel Torino, soprattutto in questa squadra, il ‘Gallo’ ha fatto delle cose straordinarie negli ultimi due anni. Belotti, nel bassissimo livello di gioco dei granata, è stato l’uomo che ha tenuto in piedi il Torino e questo denota la sua forza. Vlahovic, dal canto suo, ha 21 anni ed è nel pieno della sua maturità calcistica ed è un grandissimo giocatore. Bisognerà capire chiaramente cosa vorranno fare Torino e Fiorentina e quale sarà la valutazione dei due giocatori se saranno messi sul mercato. Noi dobbiamo pensare che la situazione di indebitamento complessiva che sta attraversando il calcio porterà ad un ridimensionamento sia dei cartellini che degli ingaggi che verranno concordati. Qualora il Milan rientrasse in Champions, se la scelta di un nuovo attaccante ricadrebbe su Vlahovic o Belotti sarebbe ugualmente una decisione felice. Vlahovic, in particolare, è esploso a Firenze, in una formazione che ha cambiato due volte allenatore, che ha faticato in campionato e che era partita con ambizioni diverse da quelle che l’hanno vista protagonista”