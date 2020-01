MN - Kjaer: "Miglior partita di questo periodo, non abbiamo mai mollato. Kobe? Abbiamo vinto anche per lui"

Simon Kjaer è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it dalla mix zone di San Siro.

Sulla gara: "Siamo migliorati tanto, questa è miglior partita che abbiamo fatto in questo periodo, abbiamo creato tante occasioni da gol. Abbiamo cambiato gioco spesso, ma purtroppo abbiamo preso due gol. Non abbiamo mai mollato e alla fine abbiamo vinto".

Sul momento: "C'è un buon clima nello spogliatoio, siamo stanchi, dobbiamo crescere ancora, ci sono tante cose da migliorare. Siamo contenti ma anche umili. Da domani lavoreremo per la gara di domenica".

Sul derby: "Sarà una partita molto frizzante, ma prima ci sarà Milan-Verona, la nostra attenzione va a quella gara".

Su Kobe Bryant: "Non seguivo tanto il basket però tutto il mondo sa chi era. Sono stati due giorni molto particolari, fa riflettere come la vita può cambiare per un niente. Sono contento che abbiamo vinto stasera anche per lui e per la sua famiglia".