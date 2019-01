MN - Laxalt: "Dobbiamo restare umili e concentrati, Gattuso è con noi"

Diego Laxalt è stato intervistato dalla mix zone di San Siro. Questo quanto dichiarato a MilanNews.it.

Sul momento: "Dobbiamo continuare come in queste due partite, con questa concentrazione della parte difensiva e della voglia di andare a far male. Sabato non abbiamo trovato la vittoria ma siamo stati concentrati per tutta la partita. Abbiamo trovato la vittoria contro un grande Napoli".

Su Roma-Milan: "La vittoria ci dà fiducia ma la concentrazione non può calare, dobbiamo restare molto concentrati. Dobbiamo ripartire con umiltà, domenica ci sarà una gara molto importante".

Su Gattuso: "Il mister è con noi, ci aiuta tanto, noi siamo stati bravi ad essere concentratissimi in tutti i momenti delle ultime partite, con umiltà e voglia di fare".