MN - Lodetti: "Calhanoglu è stato meno chiaro rispetto a Donnarumma e poi ci ha lasciato lo stesso"

Contattato dalla redazione di MilanNews.it, l'ex rossonero Giovanni Lodetti ha commentato così l'addio di Donnarumma e Calhanoglu dal Milan a parametro zero: "Donnaruma l'avrei lasciato andare via tranquillamente. Un giovane che gioca nel Milan, titolare nel Milan e nella Nazionale Italiana, non fa nessun tipo di discorso: rimane al Milan punto e basta. Se invece voleva andare via che se ne vada, ne abbiamo preso un altro. Mi dispiace per Calhanoglu, è stato meno chiaro rispetto a Donnarumma e poi ci ha lasciato lo stesso. Inter? Alle prime partite contro il Milan sarà fischiato, poi cambierà tutto. Io dico che avrebbero fatto bene a rimanere al Milan".