MN - Lodetti: "Pioli è un bravo allenatore e mi auguro venga aiutato"

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Giovanni Lodetti, ex giocatore rossonero, queste le sue parole su Stefano Pioli: "Io sono fuori, non posso dare giudizi non essendo dentro alla squadra. Pioli è un bravo allenatore e gli auguro che sia aiutato maggiormente rispetto agli altri allenatori. Quando si cambia allenatore è perché le cose non vanno bene, la speranza è che d'ora poi le cose vadano meglio".