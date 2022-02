MN - Lodetti sul derby: "Il Milan non ha bisogno di pensare tanto: deve vincere"

Giovanni Lodetti, ex calciatore rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul derby: “Il Milan non ha bisogno di pensare tanto, deve vincere sia per la classifica sia per il morale. Vincere contro l’Inter potrebbe dare forza, coraggio e determinazione proprio per il valore dell’avversario. Questa non è una partita normale, si porta dietro dei risvolti clamorosi. Ricordo quando da giocatore vinsi un derby 3-0. Sapete cosa successe? Che da lì in avanti non sbagliammo più nulla. Quando si giocano i derby non esistono i più forti. Si parte sempre alla pari”.