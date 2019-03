MN - Lodetti sul derby: "Partita molto affascinante, ricordo una sfida contro l'Inter di cinquant'anni fa..."

Giovanni Lodetti, in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha raccontato un aneddoto relativo all stracittadina meneghina: "Ricordo un derby dei miei, parliamo di cinquant’anni fa. Mercoledì l’Inter giocava in Coppa dei Campioni contro la Dinamo di Bucarest. Io, Trapattoni e Pelagalli andammo a vederli e loro vinsero 6-1. A quel punto dissi: “Ragazzi, io domenica non vengo, perché questi ci massacrano”. Invece è successo tutto al rovescio: vincemmo 3-0 e io realizzai i primi due gol. Questo per dire che il derby è una partita particolare, molto affascinante, dove è quasi impossibile prevedere il risultato".