MN - Longhi: "Boban ha lasciato un incarico alla Fifa, Gazidis si è ritrovato catapultato al Milan"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Bruno Longhi, celebre giornalista sportivo, ha parlato della diatriba tra Boban e Gazidis. Questa la domanda e la risposta:

E’ sempre difficile dire da che parte sta la ragione in una discussione ma dove pensa possa aver sbagliato Boban e dove Gazidis in questa diatriba?

“Io conosco Boban dal primo giorno che si è presentato a Milanello ed è una persona intelligente e serissima. Se ha lasciato la FIFA per approdare al Milan significa che vuole bene al Milan e che lo ha fatto per portare a termine una missione importante per una società a cui è legato. Sicuramente ci sono state delle discrepanze all’interno della società che lo hanno portato a dire certe cose non credo sia impazzito. Probabilmente si è trovato in una situazione che non gli piaceva dove gli sono state bloccate certe trattative di mercato addirittura definite e si è sentito messo in disparte. Dovendo essere giudice, cercando di essere imparziale e dovendo spendere un soldo, lo spendo per Boban che ha lasciato un incarico importante in FIFA per una società che ha sempre avuto nel cuore. Gazidis, invece, è un manager che si è trovato catapultato da un fondo che probabilmente non sa neanche bene cosa sia il Milan."