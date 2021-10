MN - Longhi su Brych: "Anche se avesse annullato il gol, la prestazione resta quella"

Il giornalista Bruno Longhi si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA qui per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it sull'arbitraggio di Brych: "Ieri l'arbitro ha fatto correre a molte situazioni. Dobbiamo considerare che gli arbitri europei lasciano correre molto spallate e contatti mentre da noi fischiano anche un intervento dubbio sulla palla. In Europa sono esagerati in un senso e in Italia in un altro. Anche se avesse annullato il gol, la prestazione però rimane quella. Il Porto ha rischiato in molte occasione di fare gol. Lo 0-0 è vero che avrebbe cambiato qualcosa ma non cambia il giudizio sulla partita: ieri dal Milan mi aspettavo qualcosa di più"