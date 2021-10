MN - Longhi su Porto-Milan: "Non mi aspettavo di vedere i rossoneri così in difficoltà"

Il giornalista Bruno Longhi si è così espresso in un'intervista esclusiva (CLICCA qui per l'INTERVISTA integrale) ai microfoni di MilanNews.it su Porto-Milan: "Dal Milan mi aspettavo qualcosa in più. Al netto delle assenze non mi aspettavo di vedere la squadra così in difficoltà con il Porto che arrivava primo su ogni pallone e aveva quella intensità che si è vista nel Milan contro il Verona nel secondo tempo. Questa non vuole essere una critica nei confronti del Milan ma fa riflettere sulle intensità delle squadre europee rispetto a quelle italiane. Le assenze poi pesano perchè Theo è devastante, Kessie governa il centrocampo e Brahim dà tanta qualità. Quando si gioca la Champions ci si chiede sempre se una squadra abbia la rosa attrezzata per comportarsi dignitosamente in una competizione. Ieri si è visto che la rosa è risultata deficitaria"