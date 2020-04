MN - Magni: "A Milanello non ci saranno problemi per la ripresa"

Alfredo Magni, ex allenatore dei portieri del Milan e responsabile del settore giovanile, intervenuto a Milannews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) ha parlato della ripresa degli allenamenti. Questa la domanda e la risposta:

Come si fa ad organizzare allenamenti a piccoli gruppi quando riprenderà l’attività a Milanello?

"A Milanello questo sarebbe l'ultimo dei problemi. Il Milan ha a disposizione diversi preparatori quindi per le grandi squadre non avranno problemi su questa cosa. I problemi li avranno più che altro quelle società meno attrezzate, che dovranno arrangiarsi come possono perchè un preparatore non può fare tutto da solo. Magari potrebbero fare gli allenamenti in orari separati se non ci sono abbastanza preparatori. Al Milan non ci sarà questo problema".