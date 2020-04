MN - Magni: "Riprendere gli allenamenti dopo questa sosta sarà come ricominciare la preparazione estiva"

Alfredo Magni, ex allenatore dei portieri del Milan e responsabile del settore giovanile, intervenuto a Milannews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) ha parlato della ripresa degli allenamenti. Questa la domanda e la risposta:

Come si dovranno riprendere gli allenamenti dopo questa lunga sosta?

"E' come quando ricominci la preparazione estiva. Sono più o meno gli stessi di giorni di stop che un giocatore ha in estate. Proprio per questo, gli allenamenti riprenderanno circa 30 prima della ripresa delle partite. Se a casa tutte le attività che abbiamo detto prima, secondo me un giocatore si fa trovare pronto subito per l'attività performante".