MN - Maldera: "Calabria è il giocatore che è migliorato di più nell'ultimo anno. Ha ancora margini di miglioramento"

Intervenuto ai microfoni di 'Milannews' Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst rossonero, ha parlato della crescita di Calabria. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA). Queste le sue parole:

Calabria è in questo momento il miglior terzino destro italiano?

"Non so se è il migliore, però è certamente il giocatore che è migliorato di più nell'ultimo anno. Lo dimostra la sua continuità di prestazioni. E' uno dei migliori terzini destri in Italia e sicuramente Mancini lo terrà in considerazione. Sono convinto che abbia ancora ampi margini di miglioramento. Nell'ultimo anno solare ha avuto un miglioramento impressionante".