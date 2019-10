MN - Maldera: "Crisi Milan? Nulla è compromesso. Maldini, Boban e Giampaolo faranno di tutto per risollevare la squadra"

Intervistato da Milannews.it, Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst del Milan attualmente inserito nello staff tecnico dell'Ucraina di Shevchenko, ha parlato così della crisi della squadra rossonera: "E' chiaro che le aspettative, da parte di tutti, erano diverse: da parte della società, dello staff tecnico e dai tifosi. La delusione è di tutto l'ambiente perchè c'è grande voglia di tornare ad essere competitivi. In questo momento, tanti pensano di avere la soluzione ai problemi. Io rispetto molto il lavoro di Maldini, Boban e anche di Giampaolo, ho grande rispetto per il loro lavoro e sono convinto che faranno di tutto per risollevare il Milan. Poi va detto che il calcio è strano, bastano due partite e le cose possono svoltare in un attimo. Ogni area del Milan sta valutando come si può intervenire. Il mio consiglio è di restare concentrati sul lavoro perchè la stagione è ancora lunga, c'è ancora tempo per riprendersi. Bisogna essere ottimisti e positivi. La conferma di Giampaolo? Un allenatore, e anche Giampaolo lo sa bene, viene valutato anche in base ai risultati. La società sta rispettando l'impegno preso con Giampaolo perchè la scelta di due mesi fa non può essere rinnegata in così poco tempo. La società ha deciso di dare ancora fiducia all'allenatore, il quale è chiaro che deve dare delle risposte. E' il gioco delle parti. Sono sicuro che tutti, ognuno nelle proprie aree, sta facendo di tutto per risollevare il Milan. Sono convinto di questo, non ho dubbi sulla serietà e sulla professionalità di coloro che sono cionvolti nel progetto Milan. Nulla è compromesso, siamo solo all'inizio. Io ho vissuto una stagione in rossonero con Allegri in cui abbiamo iniziato molto male il campionato, ma alla fine ci siamo qualificati in Champions League. Non bisogna buttare via tutto, c'è tempo per riprendersi, non serve essere catastrofici".