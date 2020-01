MN - Maldera: "Ibra importantissimo non solo dal punto di vista tecnico"

Andrea Maldera è stato collaboratore tecnico del Milan a partire dal 2009-2010 per sei stagioni. Con l'attuale assistente tecnico dell'Ucraina allenata da Andriy Shevchenko abbiamo parlato di Ibra e della sensazione che suscitano il suo ritorno: "E' assolutamente positiva. Io ho avuto la fortuna di lavorarci assieme 10 anni e, dopo aver sentito le parole in conferenza di ieri, ho percepito il cambiamento di Zlatan: l'ho trovato molto più maturo e consapevole dell'importanza che assume all'interno di una squadra. Prima era un cavallo impazzito, che focalizzava tutto su se stesso e sulla prestazione personale, sempre di altissimo livello. Oggi, invece, l'ho trovato molto più equilibrato. Dico questo perchè non sempre l'età avanzata è un aspetto negativo. Secondo me, in questo momento, la sua esperienza, aggiunta alla sua capacità, sono veramente un valore aggiunto. Poi, chiaro, non ci si può aspettare che faccia le corse che faceva 10 anni fa. Da questo punto di vista sicuramente sarà bravo a capire cosa potergli chiedere in entrambe le fasi di gioco. Sono sicuro e convinto che sarà un acquisto importantissimo non solo dal punto di vista tecnico".