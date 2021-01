MN - Maldera: "Kalulu ha personalità e sicurezza. Giocare con la maglia del Milan non è facile"

Intervenuto ai microfoni di 'Milannews' Andrea Maldera, ex collaboratore e Match Analyst rossonero, ha parlato di Pierre Kalulu. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA COMPLETA). Queste le sue parole:

Una delle sorprese di questa prima parte di stagione è Kalulu. Può essere una risorsa importante per il Milan per il presente e per il futuro?

"A volte nelle difficoltà si trovano delle soluzione che in condizioni normali pensi che non siano possibili. Sia Kalulu centrale che Calabria a centrocampo sono state due sorprese positive. Kalulu sta confermando di essere un'ottima alternativa ai titolari al centro della difesa. Le sue prestazioni sono state di livello finora, forse l'unica partita in cui ha fatto meno bene è stata a Genova contro il Genoa, in cui però ha fatto gol nel finale. Ha fatto vedere finora tante cose positive. Giocare con la maglia del Milan non è mai facile, ma lui sta giocando con personalità e sicurezza. Kalulu è una bella sorpresa, sicuramente l'ottimo momento che sta vivendo la squadra lo ha aiutato".