MN - Maldera: "Non mi aspettavo che Ibra fosse così pronto fisicamente"

Intervenuto ai microfoni di Milannews.it Andrea Maldera, ex collaboratore e match analyst del Milan attualmente nello staff dell'Ucraina, ha parlato dell'impatto di Ibrahimovic. Questa la domanda e la risposta:

Si aspettava un impatto del genere?

"Sì, ma non in così poco tempo. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui in passato e quindi so bene come lavora e quanto può essere devastante, ma è successo dieci anni fa e quindi temevo potesse impiegare più tempo a riadattarsi a certi ritmi. Al contrario, devo dire che ha dimostrato di stare bene fisicamente. A livello di personalità non mi ha sorpreso, mentre mi ha sorpreso un po' la sua condizione fisica, non me l'aspettavo così pronto fisicamente. Pensavo avesse bisogno di più tempo per riadattarsi alla Serie A e invece gli sono bastati pochi minuti. A Cagliari, nella prima gara da titolare, ha fatto una partita, per continuità di prestazione, assolutamente incredibile".