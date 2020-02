MN - M.Colombo: "La situazione rinvii si poteva gestire meglio"

Intervenuta in esclusiva ai microfoni di Milannews.it Monica Colombo, firma del Corriere della Sera, ha parlato della tardiva decisione dei rinvii. Queste la domanda e la risposta:

Un commento su queste partite rinviate all’ultimo e su questa tardiva inversione di tendenza.

"Diciamo che la situazione poteva essere gestita in maniera diversa perchè in questo momento abbiamo assistito ad un balletto di opinioni tra gare a porte chiuse e a porte aperte. Già a metà settimana si era capito che sia Milan che Juventus premevano per un rinvio al fine di non perdere pubblico e incasso. E’ vero che la lega non voleva fare figli e figliastri ma ci sono state poi pressioni forti dalla regione Friuli con il presidente Fedriga, di conseguenza si poteva arrivare a una decisione del genere rinviando tutta la giornata ma decidendo preventivamente e non il sabato mattina. E’ normale quindi la rabbia di una società come l’Inter che, per trovare una giornata libera, dovrebbe auspicare in un’uscita dall’Europa League".