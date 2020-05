MN - Nicolodi: "Ibra via con Rangnick? Il tedesco allo Schalke aveva Raul..."

Intervistato da MilanNews.it (LEGGI QUI L'INTERVISTA COMPLETA) il telecronista di Sky Sport Pietro Nicolodi ha parlato della situazione di Zlatan Ibrahimovic nel caso dovesse arrivare Ralf Rangnick.

Tra le molte voci circolate riguardo le richieste dell’allenatore tedesco, vi è stata una importante sottolineatura riguardo la rapidità d’azione e una filosofia giovane come tratti distintivi delle sue squadre. Questo rende impossibile una permanenza di Ibrahimovic con un suo eventuale arrivo?

“Dal punto di vista tattico e non solo, la presenza di Ibrahimovic che è un giocatore esperto potrebbe fare al caso di Rangnick, Nello Schalke 04, ad esempio, aveva Raul a fine carriera che nel primo anno aveva fatto benissimo. Ibrahimovic è un giocatore che alza il livello degli allenamenti e ha risvegliato Rebic e in questo senso potrebbe essere molto utile per l’ambiente. Io, personalmente, ci penserei due volte prima di mandarlo via. Bisogna, tuttavia, che i due si parlino nel caso Rangnick arrivi".