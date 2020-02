MN - Nordstrand su Ibra: "Impressionante la sua forma fisica"

Frida Nordstrand, reporter svedese per TV4 CMore, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it riguardo Zlatan Ibrahimovic

Si aspettava che Ibra potesse essere così decisivo per il Milan?

"Ho sempre pensato che fosse una scelta giusta ritornare in un club che lui conosce, che la stessa squadra conosce bene e che sa perfettamente che cosa può offrire: esperienza, personalità e la sua incredibile etica del lavoro oltre ad uno spirito combattivo. Tuttavia prevedere che avrebbe fatto una differenza così grande era veramente difficile. Altrettanto impressionante è stata sia la sua forma fisica, perfetta nonostante una lunga pausa, sia il fatto che potesse tornare così presto a giocare partite intere e a segnare. Ha cambiato il suo modo di giocare ma il fatto è che fa ancora la differenza alla sua età in partite come il derby per esempio."