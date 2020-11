MN - Nosotti: "Ibrahimovic è cresciuto molto nell'essere altruista. E' sempre attento alla gestione del suo corpo"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista Marco Nosotti ha parlato di Ibrahimovic. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

L’uomo più rappresentativo della squadra sicuramente è Ibrahimovic. Ha avuto il piacere di raccontarlo sia nelle sue prime esperienze in Italia sia ora. In cosa lo vede cambiato?

"Lo vedo sempre attento alla gestione del proprio corpo e alle priorità. Lo vedo meno concentrato su sè stesso e piu al servizio della squadra. È cresciuto molto nell'essere altruista e a disposizione per i compagni. L'apporto di Ibrahimovic, oltre che dal punto di vista caratteriale, è importante anche a livello tattico. E' un giocatore che ti permette di giocare in una certa maniera ed è importante sia in zona gol che in fase di costruzione del gioco.