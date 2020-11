MN - Nosotti: "Il Milan è in testa meritatamente. Può puntare ad una qualificazione in Champions"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milannews.it, il giornalista Marco Nosotti ha parlato dei possibili obiettivi del Milan. (CLICCA QUI PER L'INTERVISTA INTEGRALE)

Dove può arrivare il Milan secondo lei alla luce dell’inizio positivo ma anche della giovane età del gruppo rossonero?

"Secondo me e in testa meritatamente. Da qui a Natale si potranno fare i conti: dipenderà dagli avversari e dallo stato di forma e dal fatto che è una situazione molto particolare. C'è un'età giovane che viene supplita dalla crescita di alcuni, ma qui vedo una continuità totale. Vedo un Theo Hernadez che sta crescendo in fase difensiva, un Leao che si sta mettendo a disposizione per la squadra e sta trovando il suo posto. Brahim sta crescendo e Calhanoglu poi è un giocatore importante. Con queste premesse il Milan giocherà per i primi quattro posti per la Champions League. Per lo scudetto ci sono tante varianti e il tempo e le varianti diranno se il Milan potrà puntarci concretamente. Sarà importante anche la disponibilità continua dei giocatori, soprattutto in ottica infortuni. Può puntare tranquillamente alla Champions, ma deve pensare a fare bene anche in Europa League. Le armi per restare davanti ci sono: segna, ha gioco e ha una fase difensiva importante. Un valore aggiunto poi può essere Tonali che può e deve crescere compiendo il salto dalla provincia al vertice. Bisogna aspettare questo ragazzo."